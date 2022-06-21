Захотел жениться - похитил: 19-летнюю девушку украли на двух авто прямо на улице

В Ингушетии на глазах очевидцев похитили 19-летнюю девушку. За ней приехали две машины. В полицию об инциденте сообщил родной отец потерпевшей. По его словам, документов и мобильного телефона при девушке нет.

Полиция выяснила, что похитители приезжали на двух автомобилях "Лада Гранта". Они посадили жертву в одну из машин и уехали в неизвестном направлении.

Уже есть один подозреваемый - это 27-летний местный житель. Он похитил девушку для женитьбы, передает «КП-Северный Кавказ». Остальных подельников разыскивают.