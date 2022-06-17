Женщина-мигрантка нашла на скамейке младенца и тайно воспитывала его четыре года

Уроженка Киргизии нашла младенца на скамейке у Алтуфьевского шоссе в Москве и 4 года тайно воспитывала девочку, не имея на нее никаких документов, пишет Baza в Telegram-канале.

Известно обо всем стало только после того, как мигрантка обратилась в посольство Киргизии. Она попросила оформить документы на чужого ребенка, и сотрудников посольства это весьма насторожило. Они обратились в полицию.

При проверке выяснилось, что женщина нашла ребенка на скамейке в одеяле. На ручке малыша была бирка из родильного дома с датой рождения и именем.

Сотрудники полиции уже изъяли у нее девочку. Сейчас они продолжают устанавливать другие обстоятельства происшествия.