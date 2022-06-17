Не пожалел: ранее судимый мужчина заживо сжег свою жену в туалете

В Москве полиция задержала ранее судимого 46-летнего мужчину, который подозревается в жестокой расправе над собственной 47-летней женой. Следствие считает, что муж заживо сжег женщину в туалете.

В Следкоме по региону считают, что супруги накануне вечером вместе выпивали, а потом поссорились. Мужчина насильно затащил женщину в туалет, облил ее горючей жидкостью и поджег.

Сам подпер дверь снаружи и держал ее, чтобы жена не могла выбраться.

Подозреваемый и сам пострадал от огня, поэтому в настоящее время находится в больнице. Погибшая ранее была судима за убийство, ее супруг — за угрозу убийством.

Возбуждено уголовное дело по статье убийство, совершенное с особой жестокостью. В настоящее время проходит допрос родственников и соседей погибшей.