Госсовет Татарстана одобрил возможность электронного голосования в республике

Депутаты Госсовета Татарстана в первом чтении одобрили изменения в Избирательный кодекс республики о "дистанционном электронном голосовании" (ДЭГ). Такая форма голосования, как предполагается, может быть использована как на выборах, так и во время объявленных референдумов.

В проекте закона говорится, что окончательное решение об использовании ДЭГ должно приниматься избиркомом обязательно по согласованию с ЦИК России.

Глава ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев отметил, в 2022 году электронное голосование применяться пока не будет. В республике осенью пройдут допвыборы в Госсовет и советы муниципальных образований. И они будут организованы в привычном гражданам, очном формате.