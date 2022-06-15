ЕСПЧ: брату жителя Казани, замученного до смерти в полиции, должны выплатить 64 тысячи евро

Европейский суд по правам человека вынес свой вердикт относительно дела о пытках жителя Казани в отделе полиции "Юдино". Брату погибшего от пыток казанца должны заплатить 64 400 евро. Таково решение европейских судей, оно уже опубликовано в общей картотеке дел ЕСПЧ.

Судьи пришли к выводу, что казанские полицейские нарушили статью № 2 конвенции о правах человека - о праве на жизнь и запрете пыток.

Напомним, что мужчину задержали за мелкое хулиганство в феврале 2012 года. Сергей Дроздов был пьян, его доставили в ОП "Юдино". В камере мужчина начал дебоширить, за что полицейские связали его, уложили на живот, а руки и ноги зафиксировали за спиной.

Минут через 20 задержанный перестал подавать признаки жизни. Вызванные медики констатировали смерть.

Кировский районный суд Казани дал четверым стражам порядка условные сроки. Пятый участник пыток свел счеты с жизнью. В ЕСПЧ брат погибшего Дроздова обратился в 2017 году.