В Самаре полицейские чудом спасли 23-летнюю девушку из Татарстана от неминуемой гибели

Сотрудники транспортной полиции и Росгвардии в Самаре коллективными усилиями удержали молодую девушку от гибели.

Об этом сообщили в пресс-службе Средневолжского ГУ МВД России на транспорте.

Патрулируя Волгу, силовики заметили девушку. Она уже перелезла через ограждение и, предположительно, собиралась прыгнуть с автомобильного моста в воду.

Сотрудники транспортной полиции и бойцы Росгвардии сразу же пришвартовали маломерное судно на служебной лодочной станции, быстро добрались до моста и начали говорить с заплаканной девушкой.

Ответы 23-летней жительнице Татарстана давались с трудом - она плакала, не переставая.

Силовикам удалось отвлечь ее внимание, после его ее втащили обратно и доставили на лодочную станции, напоили чаем, успокоили.

Она пояснила, что собирала покончить с собой из-за неприятностей и жизненных неурядиц. Ей вызвали скорую. Позднее спасенная татарстанка позвонила полицейским и сказала, что у нее все наладилось. Она поблагодарила за то, что ей не дали сделать непоправимое.