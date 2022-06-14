В Казани столкнулись два трамвая, пострадали два человека

Сегодня, 14 июня, в Казани столкнулись два трамвая, информацию подтверждает МУП "Метроэлектротранс".

Предварительно установлено, что водитель одного трамвая при повороте не выбрала безопасной скорости и ударила вагон, идущий впереди.

Первый трамвай двигался со скоростью 37 км/ч при допустимой скорости в 20 км/ч. В Сети сразу пустили слух что у трамвая были неисправны тормоза. В МУП "Метроэлектротранс" подчеркивают, что эта информация не соответствует действительности, оба транспортных средства были совершенно исправными, и всему виной лишь человеческий фактор.

В столкновении пострадали два человека, они госпитализированы.

Виновные в столкновении будут наказаны, уточнили в МУП.