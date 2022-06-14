В ураган: в Казани неадекватный водитель танцевал на дороге, пытался раздеться и ползал по газону

Накануне вечером неадекватный водитель в Казани начал "исполнять" на тротуаре. Он танцевал, пытался раздеваться, ползал по газону. Очевидцы поспешили вызвать полицию и медиков скорой помощи. Алкоголем от автомобилиста не пахло, однако неадекватное поведение насторожило всех.

Сотрудники ГИБДД задержали мужчину на Адоратского. Как сообщает "Татарстан-24" , от освидетельствования водитель отказался. Автомобиль был эвакуирован, на водителя составлен протокол.

После того, как инспекторы уехали, мужчина продолжил неадекватное "выступление". Как позднее стало известно, в таком состоянии он доехал на "Ладе" от поселка Отары до Адоратского самостоятельно.

Мужчина задержан и доставлен в отдел полиции.