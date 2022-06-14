9-летний школьник в Татарстане пошел порыбачить и утонул

Трагически закончились каникулы для 9-летнего мальчика в Татарстане. Школьник пошел на рыбалку и утонул в реке Кутеминка недалеко от села Кутема в Черемшанском районе республики.

Как сообщили в ГУ МЧС по республике, ребенок пошел ловить рыбу один, без сопровождения взрослых. Когда он не вернулся, семья забила тревогу. На поиски мальчика вышли спасатели, полиция, помощь оказали и добровольцы из числа местных жителей.

На берегу реки нашли вещи школьника. А поздно вечером из воды достали и тело ребенка. Первыми его заметили местные жители.