В Татарстане нектарин чуть не убил ребенка: на помощь пришли врачи

В Татарстане в приемное отделение Детской республиканской клинической больницы обратились родители ребенка, который жаловался, что у него сильно болит живот. Как сообщает пресс-служба ДРКБ, ребенку стало плохо почти сразу после того, как он полакомился нектарином.

Сделали рентген и выяснилось, что нектарин стал причиной непроходимости кишечника.

Это состояние могло бы быть смертельным, но медики решили, что медлить нельзя и сразу провели операцию: хирурги рассекли переднюю брюшную стенку, достали проблемный участок кишечника наружу и увидели крупные части фрукта внутри. Хирурги размяли их, а содержимое вышло наружу при помощи клизмы.