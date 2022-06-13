В Казани театр имени Джалиля выплатил оперной диве Любови Казарновской 1,2 миллиона рублей

Недешево обошелся бюджету Татарстана визит бывшей оперной дивы Любови Казарновской в театр имени Джалиля. Согласно данным портала государственных закупок, цена контракта - 770 тысяч рублей.

65-летняя певица, которая давно завершила карьеру, поучаствовала в репетициях спектакля "Трубадур" как репетитор по вокалу.

Примечательно, что полгода назад театр уже выплатил Казарновской 478 тысяч за произнесенные ею несколько приветственных слов перед началом Шаляпинского фестиваля, напоминает "Бизнес Онлайн". В общей сложности бывшая оперная певица, а ныне телеведущая заработала в театре им. Джалиля в 2022 году 1,25 млн рублей.