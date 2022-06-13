Для чего нужна голова: в Казани пьяная женщина билась головой о припаркованные автомобили

42-летняя жительница Казани в нетрезвом виде билась головой о припаркованные автомобили. Очевидцы, разумно опасаясь за то, что женщина покалечится, вызвали полицию. И успокаивать дебоширку пришлось стражам порядка.

Все случилось, как сообщает "Татарстан-24", в доме на Адоратского, 1. Многоэтажка не могла спать из-за диких истошных криков, которые раздавались из двора. Около двух часов пьяная женщина орала, а потом начала биться головой о машины.

Полицейские выяснили, что 42-летняя женщина приехала в Казань из Марий Эл. Дебоширит она нередко, но на этот раз масштаб и размах дебоша превзошел все предыдущие. Не сообщается, пострадали ли автомобили от ударов головой.