В Татарстане заложили два корабля для ВМФ РФ

На Зеленодольском заводе имени Горького заложили два корабля, которые предназначены для ВМФ РФ. Это будут исследовательские суда, которые займутся исследованиями океана и шельфов.

В пресс-службе правительства Татарстана отметили, что оба корабля относятся к проекту 03182р.

По заявлению первого вице-премьера РТ Рустама Нигматуллина, за последние 11 лет Зеленодольский завод передал ВМФ России 21 военный корабль и катер, два судна для пограничной службы и четыре корабля в рамках военно-технического сотрудничества. Сейчас они активно используются в составе Каспийской флотилии, на Балтийском и Черноморском флотах. Новым кораблям уже придумали названия.

"Новые корабли будут названы в честь советского военачальника, адмирала, основателя школы советской военно-морской разведки, военного дипломата Леонида Бекренева и советского военно-морского деятеля, контр-адмирала, начальника Разведки Военно-Морского Флота Советского союза Бориса Бобкова", — сообщает пресс-служба кабинета министров региона.

Корабли проекта 03182р предназначены для выполнения комплексных океанографических исследований мирового океана и шельфовой зоны. Водоизмещение судна составит не менее 4 тыс. тонн, длина порядка 100 м, ширина – порядка 16 м, высота от основной плоскости с учетом надстройки – порядка 18,6 м, напоминает РБК.