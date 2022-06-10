Власти Татарстана переименовали аппарат президента республики в администрацию

Власти Татарстана переименовали аппарат президента Татарстана. Указ подписан Миннихановым, теперь бывший аппарат будет именоваться администрацией президента Татарстана.

"Использовать наименование „Администрация президента Республики Татарстан“ в деятельности аппарата президента Республики Татарстан, в том числе в наименованиях должностей работников аппарата президента Республики Татарстан", — отмечается в документе.

Известно, что решение о переименовании - первый шаг к выполнению статьи 65 ФЗ о публичной власти в регионах. Татарстан, согласно ей, обязан привести документы и нормативные акты в соответствие с федеральным законом до начала следующего года. К этому же сроку Рустам Минниханов должен перестать именоваться президентом и стать главой региона.