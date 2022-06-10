Школьник пытался вылечить заикание мухоморами с Wildberries и оказался в реанимации

Девятиклассник из Москвы попытался избавиться от заикания при помощи мухоморов, которые он заказал на Wildberries. Школьник страдает серьезной формой заикания, и еще зимой он пытался найти в интернете хоть какой-то способ победить неприятный дефект, который мешает ему жить.

В одной из статей в Сети он вычитал, что мухоморы помогают от заикания. Найти мухомор оказалось не так сложно - он легально продается даже в некоторых маркетплейсах.

Перед заказом мальчик посоветовался с мамой, и той идея не понравилась. Но мальчик твердо решил идти до конца, он обманул мать, попросив денег на покупку учебного пособия, а сам заказал ядовитые грибы.

Когда мухоморы пришли, но мальчик вместе с другом съел их прямо на улице, но не рассчитал дозировку. Через некоторое время школьнику стало очень плохо, а после добавились сильнейшие галлюцинации. Друг не растерялся и вызвал медиков.

Сейчас школьник в реанимации, он так и не приходит в себя.