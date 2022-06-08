В Казани поймали мужчину, который по поддельным чекам заказал еды из кафе на 300 тысяч рублей

В полицию Казани обратился глава одного из городских кафе, который пожаловался, что некий человек с марта по май заказывал у него еду, а в качестве оплаты предоставлял фото с чеками на оплату, которые оказались подделкой.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани, всего неизвестный сделал 30 заказов. Сумма ущерба превысила 300 тыс. рублей.

Полицейские вычислили и поймали любителя вкусно поесть и ничего за это не заплатить. Им оказался 23-летний казанец. Молодой человек признался во всем. Возбуждено дело о мошенничестве.

На время следствия казанец будет находиться под подпиской о невыезде.