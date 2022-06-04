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19:46, 03.06.2022
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15:38, 03.06.2022
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15:28, 03.06.2022
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В Татарстане министр юстиции пояснил, как Минниханов будет решать проблему со статусом президента
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14:25, 03.06.2022
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Фото: metr12.ru

В Казани назначили врио начальника ГИБДД

04.06.2022, 13:01 58 prokazan.ru
Временно исполнять обязанности начальника ОГИБДД Казани будет подполковник Никита Жирнов, об этом сообщает "Бизнес Онлайн" со ссылкой на источники.
 
Сегодня, 4 июня, стало известно, что свой пост покинул начальника казанской ГИБДД Игорь Новиков, который занимал эту должность с 2015 года. Чем займется Новиков, пока не сообщается.
 
Жирнов — замглавы отдела ГИБДД УМВД России по Казани, ныне временно исполняет обязанности начальника. Когда будет официальное назначение главы ОГИБДД по Казани, пока тоже не сообщается.
Назначения ГИБДД Казань
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07:53, 31.05.2022
На дне реки найдена сумка с телом ребенка, которого, вероятно, пытали
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Батальон из уголовников: в Минобороны РФ рассказали о карательных рейдах бойцов Кракена
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«Я тебя уничтожу!»: Любовь Успенская избила собаку соседки – с артисткой намерены судиться
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Исполнительница шансона Любовь Успенская жестоко избила собаку
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Изнасиловали,тушили об него сигареты: На теле ребенка,найденного мертвым в озере,есть следы насилия
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Стало известно лишь через месяц: Педофил изнасиловал свою 12-летнюю племянницу
01:00, 31.05.2022
Опекун, пытавшая детей, упала в обморок, когда суд огласил ей приговор
00:01, 31.05.2022
Невероятное зрелище: 31 мая на нас обрушится метеорный шторм с тысячами метеоров
20:00, 30.05.2022
Невозможное оказалось возможным: женщина лишилась отпечатков пальцев из-за коронавируса
17:35, 30.05.2022
Вот это улов: Мужчина пошел на рыбалку и нашел на берегу озера сумку с трупом школьника
16:42, 30.05.2022
Медведь ли виноват: Животное убило одного из рыбаков, напав на лодку – он мог быть мертв до этого
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При таинственных обстоятельствах умерла 20-летняя талантливая балерина
15:31, 30.05.2022
Оставила дочь сожителя одну, заперев дверь: 5-летняя девочка задохнулась во время пожара
13:56, 30.05.2022
Мать, впавшая в состояние депрессии, зарезала свою пятилетнюю дочь
13:50, 30.05.2022
Мчался с отключенными фарами: Пьяный водитель без прав насмерть сбил двоих детей
13:37, 30.05.2022
В батутном центре мужчина зарезал бывшую девушку на глазах у ее ребенка
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Рановато открыл купальный сезон: 14-летний подросток утонул в озере
11:28, 30.05.2022
Стал свидетелем убийства матери: Женщину зарезали на глазах 11-летнего сына
10:47, 30.05.2022
Выразил гражданскую позицию: пенсионера жестоко избили за букву Z на заборе
09:34, 30.05.2022
На Западе заявили, что Путин заболел и умер, а на публике - двойники: Лавров дал ответ
07:00, 30.05.2022
Один повредил машину, другой за это выстрелил: Потасовка из-за громкой музыки закончилась стрельбой
06:30, 30.05.2022
Одного увезли в больницу,другого–в полицию:9-классника в шутку ударили–у него разорвалась селезенка
03:00, 30.05.2022
Проезжали мимо, но решили вмешаться: Два следователя задержаны за убийство мужчину в пьяной драке
19:12, 29.05.2022
В Татарстане состоялось прощание со старшим сержантом, погибшим во время спецоперации на Украине
17:01, 29.05.2022
Беспричинно напал на медсестру: Сотрудница больницы получила травмы от пациента–ее госпитализировали
16:32, 29.05.2022
Уже уносило течением: После фаер-шоу из реки выловили нетрезвую женщину
16:12, 29.05.2022
Военкомат Челнов пояснил, почему незрячему мужчине с ДЦП отправили повестку в армию
15:47, 29.05.2022
Нашли в камышах спустя месяц: После долгих поисков обнаружили тело мужчины с ранами от винтов
15:32, 29.05.2022
Коснулся провода – умер мгновенно: Мальчик залез на опору линии электропередачи и его ударило током
14:28, 29.05.2022
Облили ледяной водой, напали и начали душить: Подростки избили школьника на глазах у родителей
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Остались 2 дочери: Санитар парашютно-десантного батальона из Татарстана умер на Украине
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Самолет-амфибия жестко сел на воду из-за отказа двигателя: Два пассажира в больнице
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Грузовик столкнулся с 15 машинами из-за отказавших тормозов на М-5
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Судебные приставы подсчитали, какие знаки Зодиака чаще всего не платят алименты
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Полицейские накрыли бордель с несовершеннолетней проституткой
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Алкоголь важнее детей: Женщина бросила четверых малолетних на детской площадке
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Убийственный маникюр: Челнинка утверждает, что убила сожителя не ножами, а ногтями
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Сотрудник полиции бросился под поезд, чтобы спасти пьяного мужчину без прав
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18-летняя девушка с сожителем заперли в доме ее родителей и братьев и подожгли
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До сотрясения мозга: воспитатель детсада сильно избила двоих трехлетних детей
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Годовалые братья-двойняшки умерли от отравления неизвестным ядом
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Отдыхал, как мог: молодой полицейский задержан с наркотической закладкой
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Танцы на граблях: Бари Алибасов женится в седьмой раз
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Юные игроки команды «Торос» в Башкирии надругались над своим товарищем
09:10, 27.05.2022
Школьник скатился с горки в аквапарке и погиб
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На это уйдет 5-10 лет: Генерал Шаманов назвал главную ошибку ВС РФ на Украине
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В момент ДТП из багажника автомобиля выпал человек и погиб
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Подросток, которого трое взрослых мужчин избили в трамвае, умер в больнице
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17:40, 25.05.2022
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Тела двоих родных братьев обнаружили около жилого дома
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В коллекторе рядом со строящимся домом нашли 3 тела: Личности умерших и давность смерти выясняются
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От бакалавриата и магистратуры в России хотят отказаться: Чем заменят Болонскую систему образования?
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Тела трех человек нашли в коллекторе у строящегося дома
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Запорожская область Украины следом за Херсонской попросилась в состав РФ
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На бывшего татарстанского полицейского завели дело за прыжки на голове у задержанного
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Верховный муфтий России заявил, что Запад хочет занять место дьявола
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Ассортимент больше, стоимость ниже: Где в Казани овощи дешевле в супермаркетах или на рынке?
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Жизни важнее: Шойгу заявил, что Россия сознательно затягивает наступление на Украине
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Тело 27-летней девушки нашли в частном доме с перерезанным горлом
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Можно и прав лишиться: ГИБДД начнет на дорогах новую спецоперацию
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Хочу попрыгать на Луне: Казанцы рассказали о том, хотели бы они стать космическими туристами
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Это вам не Остров Мечты и не Диво Остров: Что осталось от парка аттракционов Кырлай
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Снились сочные стейки!: Корреспондент Prokazan.ru о том, каково было начать держать пост
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С ума сошли! Мы разоримся!: Жители Казани шокированы очередным повышением цен в транспорте
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В России резко вырос спрос на пиво и водку: как с этим обстоят дела в Татарстане
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Он сказал Поехали!: Что казанцы знают о Дне космонавтики и о подвиге Юрия Гагарина
18:26, 11.04.2022
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Ни в какие ворота уже, с ума сошли: В Казани резко подорожали овощи, покупатели в шоке от цен
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Все как на видео только без мордобоя: Дефицит сахара и соли в Казани реальность или просто паника?
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Думаю, меня хотели убить: полиция отказалась расследовать дело избитой жительницы Казани
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Люди в страхе, стрелок добился цели, а где вы были?: активист в Казани пикетирует ФСБ, МВД, мэрию
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Солите руль и не говорите о ДТП: названы мистические приметы водителей и пассажиров в Казани
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Меньше миллиона не брали: на чем просчиталась дерзкая и неуловимая банда Бонни и Клайда из Казани
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Не виновен: беременная девушка осужденного за педофилию парня из Татарстана намерена защищать его
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Мне терять уже нечего: жительница Казани разоблачила мошенников, поджигающих дома ради страховки
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19:04, 12.03.2021
Роли четко распределены: что происходит внутри цыганской ОПГ, берущей людей в рабство в Казани
07:13, 10.03.2021
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Каршеринг на тропе войны: по дорогам Казани носятся неуловимые и безнаказанные лихачи
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Ситуация сложная, не скрываем: в больницах Казани копятся очереди, Минздрав просит не паниковать
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В Казани начали открывать торговые центры, но там пока пусто: фоторепортаж
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“Разве мы виноваты?”: как регистрация иностранцев в Казани переросла в беспорядки с участием полиции
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«Когда я освободился, будто попал в рай»: экс-заключенный из РТ о жизни в колонии
18:44, 05.02.2019
«Плачу 2 ипотеки, живу в «курятнике»: аварийщики о том, как живут на 6 кв.м.
16:02, 25.01.2019
Казанцы перестали выбрасывать мусор на свалки, сортируя его дома
12:53, 21.01.2019
Проход в десятки сантиметров и забор: дом на Бутлерова оказался в изоляции
10:41, 18.01.2019
Водители жалуются на нечищенные стоянки, а дорожникипаркуют там грязный снег
16:24, 16.01.2019
Фоторепортаж: сколько водителей скручивают номера в центре Казани, мешая другим
10:13, 14.01.2019
Неизвестная Казань: улица Волкова с уникальным домом и воспоминаниями жителей
08:35, 05.12.2018
Без воды, газа и канализации. Мама с двумя детьми пытается выжить в бараке
17:00, 14.11.2018
Казанца оштрафовали за разоблачительный пост Вконтакте на 55 тысяч рублей
12:18, 25.10.2018
«Сделали не по закону, а по понятиям». Пенсионер пожаловался на захват дома УК
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Мне сломали 3 ребра. Казанец пожаловался на издевательства со стороны полиции
18:45, 05.07.2018
«Нас поджигают, чтобы согласились»: Мать с ребенком-инвалидом переселяют из центра в Юдино
12:28, 23.05.2018
В Казани ради новой дороги от Кварталов до М7 могут уничтожить три новых поселка
11:53, 16.05.2018
«Решил за 3 дня». Московский бизнесмен бросил столицу и уехал жить в деревню под Казанью