В Казани назначили врио начальника ГИБДД

Временно исполнять обязанности начальника ОГИБДД Казани будет подполковник Никита Жирнов, об этом сообщает "Бизнес Онлайн" со ссылкой на источники.

Сегодня, 4 июня, стало известно, что свой пост покинул начальника казанской ГИБДД Игорь Новиков, который занимал эту должность с 2015 года. Чем займется Новиков, пока не сообщается.

Жирнов — замглавы отдела ГИБДД УМВД России по Казани, ныне временно исполняет обязанности начальника. Когда будет официальное назначение главы ОГИБДД по Казани, пока тоже не сообщается.