В Зеленодольскую ЦРБ обратилась девушка, она пожаловалась на нитевидное образование в глазном яблоке. Оно двигалось под роговицей и сильно пугало пациентку. Поняв, что это может быть "чужой", девушка попросила помощи медиков.

Инфекционистом поликлиники №4 Зульфией Халиловой девушке был поставлен предварительный диагноз "дирофиляриоз", далее ее направили к хирургу.

Паразит нашелся, но не в глазу, а на затылке. Его длина составила более 10 сантиметров. Была проведена операция, гельминта достали. Медики предположили, что в глаз девушке он мог попасть в 2021 года во время ее отдыха в Анапе - девушку мог укусить комар, зараженный личинками дирофилярий.