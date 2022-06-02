Самая красивая сотрудница офиса Казани об успехе на работе: Надо сохранять вид красивой бездельницы

28 мая в Казани состоялся кастинг 13-го сезона Международного конкурса красоты для офисных сотрудниц «Мисс Офис – 2022», в котором приняли участие 30 девушек. Только три из них попали в полуфинал конкурса, это Вероника Ляхова, секретарь, ООО «Вектор групп», Агата Гайнутдинова, секретарь, Yaratelle и Юлия Лебедева, региональный директор, АО «Эдутех».

Впереди полуфиналисток из Казани и других регионов России ждет интернет-голосование за выход в финал конкурса. Только 30 из них поедут в Москву на финальное шоу и смогут побороться за титул «Мисс Офис – 2022» и главный приз – 3 000 000 рублей.

Фото: Предоставлено организаторами "Мисс Офис"

Помимо этого нашем сайте Prokazan.ru прошло голосование, в котором победила Анастасия Глущенко, менеджер по работе с клиентами АО «Нэфис Косметикс». Именно ее читатели выбрали “Мисс Офис -2022”. О том, как прошел кастинг, мы поговорили с Анастасией, которая, как и многие участницы, увидела рекламу в социальных сетях и решилась поучаствовать в конкурсе.

Расскажите об участие в кастинге, что вам больше всего запомнилось? Как вы туда попали?

Оставила заявку на сайте https://www.missoffice.org/ и получила приглашение принять участие в кастинге в городе Казани.

Конечно же запомнились участницы, нас было около 40 человек. Все были невероятно яркими и красивыми представительницами офисных профессий. Поначалу мы все растерялись и закрылись друг от друга, но потом в ходе подготовки к выступлениям очень сплотились, поддерживали друг друга, как будто мы уже вечность знакомы. Сейчас мы продолжаем общаться в общем чате и даже планируем встречу. Наверное, все, как и я, были приятно удивлены, что в жюри кастинга присутствовала победительница конкурса «Мисс Офис» 2021г. – Евгения Касатова, очень красивая и милая девушка. С первых минут она старалась поддержать нас, говорила, что не стоит нервничать, и пожелала нам удачи.

Несмотря на то, что кастинг я не прошла, мне было очень приятно получить диплом победительницы в голосовании, некий приз зрительских симпатий. Благодарю всех, кто голосовал за меня, теперь этот диплом стоит на моем рабочем столе в офисе, напоминая об этом интересном опыте. Спасибо организаторам и партнерам конкурса за такое количество подарков! Канцелярские товары, косметика – приятный бонус особенно для тех, кто не прошел дальше, мы не ожидали такого количества.

Фото: предоставлено организаторами "Мисс Офис"

Как отреагировали на ваше участие и поддержали вас коллеги и родные, друзья?

С первых минут, как я сообщила об участии, меня все поддержали и просили поделиться ссылкой на голосование. Информация о том, что я участвую в конкурсе, так быстро разошлась по офису, друзьям, родственникам, что мне даже не потребовалось рассказывать о своем участии в своих аккаунтах в социальных сетях. Количество проголосовавших удивляло меня просто с каждым часом, я не ожидала, что меня поддержит столько людей, но все же это очень приятно!

Вы набрали наибольшее количество голосов на нашем сайте Prokazan.ru, и аудитория наша именно вас выбрала «Мисс Офис». Что вы почувствовали, когда узнали, что читатели выбрали именно вас?

Это был мой первый опыт в таком мероприятии, я обрадовалась результату и поторопилась поделиться этой новостью со всеми близкими людьми и коллегами.

Как вы думаете, какая должна быть по вашему Мисс Офис?

Она должна быть многогранной – активной, образованной, интеллектуальной, стильной, ответственной, стрессоустойчивой, смотрящей на мир с позитивом, способной разграничивать в себе качества деловой, успешной и уверенной в себе женщины, которая, приходя домой, становится мягкой, ранимой и любящей. В своей визитке на кастинге я сказала: «Считаю, что сколько бы женщина не работала, она должна сохранять вид красивой бездельницы». С этим девизом я иду по жизни.

Фото: предоставлено Анастасией Глущенко

Вот уже 6 лет я являюсь сотрудником компании АО «Нэфис Косметикс» - крупнейшего российского производителя товаров бытовой химии и косметики, создателя легендарных брендов: AOS, Sorti, Bimax…. Начиная свою карьеру с должности менеджера по работе с дистрибьюторами, сейчас я работаю в самом новом для нашей компании направлении, в отделе электронной коммерции, где занимаюсь продвижением продукции, на маркетплейсах, социальных сетях, а также развитием благотворительных проектов. У нас всегда много работы, ведь каждый день мы стараемся быть лучше. Несмотря на это, я остаюсь любящей женой и заботливой мамой, стараясь каждую свободную минуту посвятить семье и любимым хобби.

Чтобы вы посоветовали девушкам, которые хотели бы поучаствовать в конкурсе?

Не отдавайте свой шанс другим, участвуйте, проявляйте себя. Даже если у вас не получилось стать финалисткой, вы приобретете прекрасный опыт, а может даже интересные знакомства, в любом случае ваша копилка приключений пополнится.

Хотели бы принять участие в конкурсе снова, или может быть в каком-то другом?

Скорее да, чем нет, к тому же теперь у меня есть небольшой опыт. Может быть в следующем году я снова попробую себя на «Мисс офис», но уже с новыми силами и идеями своей презентации.

Международный конкурс красоты «Мисс Офис» – это ежегодный конкурс красоты среди офисных сотрудниц России и зарубежья, который проходит вот уже 12 лет. В этом году в членах жюри на кастинге в Казани сидели Наркас Мухаметова, ведущий кастинг-менеджер международного конкурса красоты «Мисс Офис», Ирина Тарановская, event-менеджер международного конкурса красоты «Мисс Офис», Ильнур Султанов, представитель компании «Комус» в Казани, Евгения Касатова, победительница «Мисс Офис – 2021», Анастасия Скоп, «Мисс Офис Татарстан – 2021», Алия Хуснутдинова, графический дизайнер, Ленар Равилов, директор компании «Саман».

Сейчас региональные кастинги продолжаются. Совсем скоро начнется голосование среди полуфиналисток не только Казани, но и других регионов, а после мы узнаем, кто же станет обладательницей короны и титула “Мисс Офис” в 2022 году.