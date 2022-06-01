Марат Айдагулов: российские маркетплейсы демонстрируют перспективную динамику

Экономист и общественный деятель Марат Айдагулов считает, что уход зарубежных брендов из России – это хорошая возможность для развития отечественного бизнеса.

Марат Айдагулов

Марат Шамильевич Айдагулов - предприниматель и общественный деятель, эксперт по экономическому развитию и международному сотрудничеств.

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Марат Айдагулов отмечает, что сегодня в РФ перспективные показатели демонстрирует e-commerce. «Только в 2021 объем fashion-сегмента российского рынка интернет-торговли вырос на 37,9% и составил около 0,65 трлн. рублей против 0,47 трлн. в 2020», - подчеркнул Марат Шамильевич.

При этом Марат Шамильевич особенно выделяет маркетплейсы. «Особенно здесь надо выделить динамику развития отечественных маркетплейсов. Так, в частности, продажи fashion-товаров на Wildberries составили около 0,34 трлн. рублей. Ozon отчитался, что выручка по итогам 2021 года составила порядка 0,18 трлн. рублей. Хорошие результаты демонстрирует и Lamoda, которая уже во втором квартале прошлого года показала оборот в размере 18,6 млрд.рублей», - заявил Марат Айдагулов.

Отметим, что по итогам 2021 KazanExpress заявила о том, что общий оборот маркетплейса за прошлый год вырос на 542% по сравнению с 2020 и составил 9 млрд рублей. Заметьте, что эта цифра не включает услуги, а 2 млрд рублей - оборот, полученный лишь за декабрь 2021. Это на 612% больше, чем в декабре 2020.

По мнению Марата Шамильевича, эти площадки создали новую бизнес-модель, которая позволяет молодым бизнесменам проще заходить на рынок.

«Сейчас же начинающий бизнесмен может начать свое дело буквально с одной модели товара и сразу запустить ее на рынок, чтобы получить прибыль. Это стало возможным с появлением маркетплейсов, которые за свою комиссию берут на себя все заботы связанные с поиском покупателей, хранением товара, доставкой его клиенту», - отмечает Марат Айдагулов.

В своей статье «Lamoda или новая «Крестьянка»?» Марат Aйдагyлoв оценивает объем освободившейся ниши в 200 млрд. рублей.

«Объем рынка, который приходился на западные бренды, близится примерно к 200 млрд. рублей в год. Кончено, цифра приблизительная, но она необходима для оценки возможностей импортозамещения в этой сфере, - отмечает Марат . В целом весь fashion-рынок сегодня оценивается в 2,69 трлн. рублей. Нашим брендам есть за что побороться».

Напомним, что с февраля о приостановке работы в России заявили группы компаний H&M Group (H&M, COS, Arket, & Other Stories, Monki и Weekday) и Inditex (Massimo Dutti, Zara, Bershka, Stradivarius, Pull&Bear и Oysho), а также люксовые марки Chanel, ChristianDior, Hugo Boss, Prada, Tiffani, Bvlgari, Fendy, Bogner и спортивные Adidas и Nike.

Сейчас можно констатировать, что уход зарубежных компаний из России дает большие перспективы для российских брендов. «В этой связи, меня очень удивляют заявления представителей нашего бизнеса о том, что они не видят для себя возможностей экономически справиться с современной ситуацией. Также хочется пожелать веры в себя и свои силы тем, кто решается на первый шаг в предпринимательстве – сейчас неплохое и интересное время для этого» - подводит итоги Марат Шамильевич.