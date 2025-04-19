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Протоиерей рассказал, что будет, если не сойдет Благодатный огонь

Сегодня весь мир с нетерпением ожидает схождени...

pixabay

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Настоятель Христорождественской церкви в поселке Мухтолово протоиерей Алексей Веснин рассказал, что может произойти, если сегодня в Иерусалиме не сойдет Благодатный огонь.

Сегодня весь мир с нетерпением ожидает схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня. Согласно древним преданиям, если огонь не сойдет, это станет знамением конца света.

Алексей Веснин отметил, что отсутствие Благодатного огня символизирует приход Антихриста и может быть знаком завершения человеческой цивилизации. Однако, по его мнению, не стоит воспринимать это событие как решающее для всей судьбы человечества, сообщает издание «Актуальные новости».

Протоиерей призвал православных не пытаться предсказать сроки Апокалипсиса, а жить в настоящем и встречать каждый новый день с радостью. Он напомнил, что даже в Евангелиях от Матфея и Марка говорится: «О дне том и часе никто не знает, ни Ангелы небесные, ни Сын, но только Отец», пишет МедиаПоток.

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