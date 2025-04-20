Ученые нашли в Антарктиде черные саркофаги с таинственным предупреждением
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Международная научная экспедиция обнаружила в Антарктиде четыре таинственных чёрных саркофага, каждый из которых поражает технологической сложностью исполнения. Удивительно, но даже в условиях экстремального холода эти конструкции сохраняют внутреннее тепло, что вызвало обеспокоенность у учёных.
При попытке вскрытия одного из контейнеров исследователи столкнулись с необъяснимыми трудностями. Внутри был найден цилиндр неизвестного происхождения, покрытый мельчайшими символами, происхождение которых не удалось установить.
В этот момент на мониторах станции появилось тревожное сообщение:
«Не тревожьте спящего. Наш покой должен длиться вечно.»
Эта фраза вызвала дискуссию среди учёных, некоторые из которых выдвинули теории о наличии сил, изолирующих человечество от контакта с внеземным разумом. По одной из гипотез, это своего рода предупреждение или защита, чтобы человечество не разбудило нечто более древнее и опасное, что может угрожать всей планете.
Исследования продолжаются, но уже сейчас находка считается одной из самых загадочных за последние десятилетия, пишет akpars.ru.
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