Какие льготы положены многодетным в Татарстане и почему их всё равно не хватает?
Минобрнауки РТ
Для многих семей с тремя и более детьми в Казани личная комната для каждого ребёнка — не норма, а роскошь. Согласно исследованию Level Group, каждый четвертый ребенок в таких семьях живет без собственного уголка, а большинство — делят детскую с братом или сестрой. За скромной статистикой — повседневная теснота, компромиссы и вынужденная адаптация к ограничениям.
Но как государство помогает тем, кто взял на себя ответственность за воспитание большой семьи? В материале мы расскажем, на какие льготы и меры поддержки могут рассчитывать многодетные семьи в Казани и Республике Татарстан, особенно в вопросах жилья и бытового благополучия.
Какие льготы и меры поддержки предусмотрены для многодетных в Татарстане в 2025 году
Компания Level Group сообщила редакции PROKAZAN, что 24% детей в многодетных семьях не имеют своей отдельной комнаты, а большинство тех, у кого есть детская, вынуждены делить её с братьями или сёстрами (60%).
Автор фото: rais.tatarstan
«Это говорит не только о нехватке жилплощади, но и о психологическом давлении на детей — отсутствие личного пространства сказывается на эмоциональном фоне и успешности», — отмечает кандидат юридических наук, член Ассоциации юристов России, эксперт по социальной политике Оксана Васильева в беседе с корреспондентом PROKAZAN.
Исследование затронуло не только вопрос комнат, но и в целом жилищную ситуацию многодетных семей:
- 36,2% опрошенных имеют собственное жильё;
- 32,8% приобрели квартиру в ипотеку;
- 32% — получили по наследству;
- 15,5% — живут на съёмной квартире, ещё столько же — у родителей;
- 17% ожидают получения ключей от нового жилья.
Метраж также вызывает обеспокоенность:
- 40% живут в квартирах менее 50 кв. м;
- 41% — от 50 до 70 кв. м;
- только 19% — от 70 до 100 кв. м.
При этом 75% родителей считают, что оптимальная площадь для многодетной семьи — от 100 до 150 кв. м.
«Мы видим, что даже при помощи материнского капитала семьи часто покупают лишь однокомнатные квартиры (29%). Это логично — именно такие объекты чаще всего доступны по бюджету. Однако в лишь 5% случаев речь идёт о покупке четырёх- или пятикомнатных квартир», — прокомментировал Юлиан Овечкин, руководитель отдела ипотеки Level Group.
Какие льготы и меры поддержки предусмотрены для многодетных семей в Татарстане?
Автор фото: Минобрнауки РТ
На федеральном и региональном уровне в 2024–2025 годах действуют разнообразные программы поддержки:
- Федеральные меры
- Субсидия 450 000 рублей на погашение ипотеки при рождении третьего и последующих детей (действует до 31 декабря 2030 года);
- Налоговые вычеты на детей и снижение налога на имущество;
- Отпуск в удобное время для родителей с 3+ детьми;
- Досрочная пенсия для женщин с 3+ детьми (до 5 лет ранее).
2. Жилищная и коммунальная поддержка
- 30% скидка на ЖКУ;
- Бесплатные участки земли до 10 соток под ИЖС или ЛПХ;
- Социальная ипотека с господдержкой;
- Социальный контракт — финансирование ремонта и улучшения жилищных условий.
3. Региональные меры поддержки в Республике Татарстан
- Льготная ипотека под 1–3% годовых;
- Компенсация арендной платы для семей, стоящих в очереди на жильё;
- Бесплатные земельные участки с инфраструктурой;
- Освобождение от транспортного налога;
- Приоритет при зачислении в детские сады и школы;
- Бесплатный проезд в общественном транспорте для одного из родителей.
Что говорят эксперты?
Автор фото: Минобрнауки РТ
«Татарстан — один из немногих регионов, где социальная поддержка многодетных семей формирует полноценную систему, а не набор случайных льгот. Однако вызов по-прежнему в том, чтобы эти меры были доступны адресно, быстро и учитывали растущие потребности семей в жилье и инфраструктуре», — считает Оксана Васильева.
Юлиан Овечкин, руководитель отдела ипотеки Level Group и вовсе считает, что нужно пересмотреть льготы.
По его словам, на рынке есть предложение многокомнатного жилья, но:
- оно чаще всего — в старом фонде, требующем капитального ремонта;
- оно не подходит под условия господдержки;
- при оформлении таких квартир возникает юридическая путаница (например, долевая собственность, ограничения по регистрации и пр.).
«Нам нужно пересмотреть сами подходы к ипотечным программам. Например, ввести бонусы за покупку многокомнатного жилья — не только сниженные ставки, но и приоритет в получении субсидий. Это бы простимулировало как спрос, так и предложение», — заключает Овечкин.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец