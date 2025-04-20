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Какие льготы положены многодетным в Татарстане и почему их всё равно не хватает?

Эксперт рассказала о психологическом давлении в многодетных семьях РТ
Для многих семей с тремя и более детьми в Казан...

Минобрнауки РТ

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Для многих семей с тремя и более детьми в Казани личная комната для каждого ребёнка — не норма, а роскошь. Согласно исследованию Level Group, каждый четвертый ребенок в таких семьях живет без собственного уголка, а большинство — делят детскую с братом или сестрой. За скромной статистикой — повседневная теснота, компромиссы и вынужденная адаптация к ограничениям.

Но как государство помогает тем, кто взял на себя ответственность за воспитание большой семьи? В материале мы расскажем, на какие льготы и меры поддержки могут рассчитывать многодетные семьи в Казани и Республике Татарстан, особенно в вопросах жилья и бытового благополучия.

Какие льготы и меры поддержки предусмотрены для многодетных в Татарстане в 2025 году

Компания Level Group сообщила редакции PROKAZAN, что 24% детей в многодетных семьях не имеют своей отдельной комнаты, а большинство тех, у кого есть детская, вынуждены делить её с братьями или сёстрами (60%).

Автор фото: rais.tatarstan

«Это говорит не только о нехватке жилплощади, но и о психологическом давлении на детей — отсутствие личного пространства сказывается на эмоциональном фоне и успешности», — отмечает кандидат юридических наук, член Ассоциации юристов России, эксперт по социальной политике Оксана Васильева в беседе с корреспондентом PROKAZAN.

Исследование затронуло не только вопрос комнат, но и в целом жилищную ситуацию многодетных семей:

  • 36,2% опрошенных имеют собственное жильё;
  • 32,8% приобрели квартиру в ипотеку;
  • 32% — получили по наследству;
  • 15,5% — живут на съёмной квартире, ещё столько же — у родителей;
  • 17% ожидают получения ключей от нового жилья.

Метраж также вызывает обеспокоенность:

  • 40% живут в квартирах менее 50 кв. м;
  • 41% — от 50 до 70 кв. м;
  • только 19% — от 70 до 100 кв. м.

При этом 75% родителей считают, что оптимальная площадь для многодетной семьи — от 100 до 150 кв. м.

«Мы видим, что даже при помощи материнского капитала семьи часто покупают лишь однокомнатные квартиры (29%). Это логично — именно такие объекты чаще всего доступны по бюджету. Однако в лишь 5% случаев речь идёт о покупке четырёх- или пятикомнатных квартир», — прокомментировал Юлиан Овечкин, руководитель отдела ипотеки Level Group.

Какие льготы и меры поддержки предусмотрены для многодетных семей в Татарстане?

Автор фото: Минобрнауки РТ

На федеральном и региональном уровне в 2024–2025 годах действуют разнообразные программы поддержки:

  1. Федеральные меры
  • Субсидия 450 000 рублей на погашение ипотеки при рождении третьего и последующих детей (действует до 31 декабря 2030 года);
  • Налоговые вычеты на детей и снижение налога на имущество;
  • Отпуск в удобное время для родителей с 3+ детьми;
  • Досрочная пенсия для женщин с 3+ детьми (до 5 лет ранее).

2. Жилищная и коммунальная поддержка

  • 30% скидка на ЖКУ;
  • Бесплатные участки земли до 10 соток под ИЖС или ЛПХ;
  • Социальная ипотека с господдержкой;
  • Социальный контракт — финансирование ремонта и улучшения жилищных условий.

3. Региональные меры поддержки в Республике Татарстан

  • Льготная ипотека под 1–3% годовых;
  • Компенсация арендной платы для семей, стоящих в очереди на жильё;
  • Бесплатные земельные участки с инфраструктурой;
  • Освобождение от транспортного налога;
  • Приоритет при зачислении в детские сады и школы;
  • Бесплатный проезд в общественном транспорте для одного из родителей.

Что говорят эксперты?

Автор фото: Минобрнауки РТ

«Татарстан — один из немногих регионов, где социальная поддержка многодетных семей формирует полноценную систему, а не набор случайных льгот. Однако вызов по-прежнему в том, чтобы эти меры были доступны адресно, быстро и учитывали растущие потребности семей в жилье и инфраструктуре», — считает Оксана Васильева.

Юлиан Овечкин, руководитель отдела ипотеки Level Group и вовсе считает, что нужно пересмотреть льготы.

По его словам, на рынке есть предложение многокомнатного жилья, но:

  • оно чаще всего — в старом фонде, требующем капитального ремонта;
  • оно не подходит под условия господдержки;
  • при оформлении таких квартир возникает юридическая путаница (например, долевая собственность, ограничения по регистрации и пр.).

«Нам нужно пересмотреть сами подходы к ипотечным программам. Например, ввести бонусы за покупку многокомнатного жилья — не только сниженные ставки, но и приоритет в получении субсидий. Это бы простимулировало как спрос, так и предложение», — заключает Овечкин.

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