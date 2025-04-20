Какие льготы положены многодетным в Татарстане и почему их всё равно не хватает?

Эксперт рассказала о психологическом давлении в многодетных семьях РТ

Для многих семей с тремя и более детьми в Казани личная комната для каждого ребёнка — не норма, а роскошь. Согласно исследованию Level Group, каждый четвертый ребенок в таких семьях живет без собственного уголка, а большинство — делят детскую с братом или сестрой. За скромной статистикой — повседневная теснота, компромиссы и вынужденная адаптация к ограничениям.

Но как государство помогает тем, кто взял на себя ответственность за воспитание большой семьи? В материале мы расскажем, на какие льготы и меры поддержки могут рассчитывать многодетные семьи в Казани и Республике Татарстан, особенно в вопросах жилья и бытового благополучия.

Какие льготы и меры поддержки предусмотрены для многодетных в Татарстане в 2025 году

Компания Level Group сообщила редакции PROKAZAN, что 24% детей в многодетных семьях не имеют своей отдельной комнаты, а большинство тех, у кого есть детская, вынуждены делить её с братьями или сёстрами (60%).

Автор фото: rais.tatarstan

«Это говорит не только о нехватке жилплощади, но и о психологическом давлении на детей — отсутствие личного пространства сказывается на эмоциональном фоне и успешности», — отмечает кандидат юридических наук, член Ассоциации юристов России, эксперт по социальной политике Оксана Васильева в беседе с корреспондентом PROKAZAN.

Исследование затронуло не только вопрос комнат, но и в целом жилищную ситуацию многодетных семей:

36,2% опрошенных имеют собственное жильё;

32,8% приобрели квартиру в ипотеку;

32% — получили по наследству;

15,5% — живут на съёмной квартире, ещё столько же — у родителей;

17% ожидают получения ключей от нового жилья.

Метраж также вызывает обеспокоенность:

40% живут в квартирах менее 50 кв. м;

41% — от 50 до 70 кв. м;

только 19% — от 70 до 100 кв. м.

При этом 75% родителей считают, что оптимальная площадь для многодетной семьи — от 100 до 150 кв. м.

«Мы видим, что даже при помощи материнского капитала семьи часто покупают лишь однокомнатные квартиры (29%). Это логично — именно такие объекты чаще всего доступны по бюджету. Однако в лишь 5% случаев речь идёт о покупке четырёх- или пятикомнатных квартир», — прокомментировал Юлиан Овечкин, руководитель отдела ипотеки Level Group.

Какие льготы и меры поддержки предусмотрены для многодетных семей в Татарстане?

Автор фото: Минобрнауки РТ

На федеральном и региональном уровне в 2024–2025 годах действуют разнообразные программы поддержки:

Федеральные меры

Субсидия 450 000 рублей на погашение ипотеки при рождении третьего и последующих детей (действует до 31 декабря 2030 года);

Налоговые вычеты на детей и снижение налога на имущество;

Отпуск в удобное время для родителей с 3+ детьми;

Досрочная пенсия для женщин с 3+ детьми (до 5 лет ранее).

2. Жилищная и коммунальная поддержка

30% скидка на ЖКУ;

Бесплатные участки земли до 10 соток под ИЖС или ЛПХ;

Социальная ипотека с господдержкой;

Социальный контракт — финансирование ремонта и улучшения жилищных условий.

3. Региональные меры поддержки в Республике Татарстан

Льготная ипотека под 1–3% годовых;

Компенсация арендной платы для семей, стоящих в очереди на жильё;

Бесплатные земельные участки с инфраструктурой;

Освобождение от транспортного налога;

Приоритет при зачислении в детские сады и школы;

Бесплатный проезд в общественном транспорте для одного из родителей.

Что говорят эксперты?

Автор фото: Минобрнауки РТ

«Татарстан — один из немногих регионов, где социальная поддержка многодетных семей формирует полноценную систему, а не набор случайных льгот. Однако вызов по-прежнему в том, чтобы эти меры были доступны адресно, быстро и учитывали растущие потребности семей в жилье и инфраструктуре», — считает Оксана Васильева.

Юлиан Овечкин, руководитель отдела ипотеки Level Group и вовсе считает, что нужно пересмотреть льготы.

По его словам, на рынке есть предложение многокомнатного жилья, но:

оно чаще всего — в старом фонде, требующем капитального ремонта;

оно не подходит под условия господдержки;

при оформлении таких квартир возникает юридическая путаница (например, долевая собственность, ограничения по регистрации и пр.).