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Участники СВО требуют отменить выступление Ирины Хакамады в Татарстане

Участники СВО и их семьи просят запретить выст...

vk.com/irinakhakamada_official

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В Татарстане разгорелся скандал вокруг планируемого выступления Ирины Хакамады. Участники СВО и их семьи выступили с требованием отменить мероприятие, ссылаясь на её прежние высказывания в адрес бойцов спецоперации. Об этом сообщил депутат Госсовета РТ и участник СВО Эдуард Шарафиев.

Шарафиев отметил, что получил многочисленные обращения от возмущённых граждан и уже направил официальное обращение к прокурору.

«Этой даме не площадку следует предоставлять, а как минимум признать её иностранным агентом, а лучше — привлечь к ответственности за дискредитацию Вооружённых сил России», — заявил депутат в своём Telegram-канале.

Выступления Хакамады уже отменялись в ряде городов России в 2023 году по аналогичной причине. Сейчас активисты и участники СВО требуют аналогичного решения и в Татарстане.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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