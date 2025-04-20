Депутат молпарламента Татарстана Агадуллин продал свой Mustang за 3 млн рублей

Ленар Агадуллин, блогер и депутат молодежного парламента Татарстана, сообщил в соцсетях, что продал свой синий Ford Mustang, с которым активно ассоциировался в последние годы. Прощальное видео с машиной он опубликовал в своих соцсетях и сопроводил короткой подписью:

«Вот и закончилась история. Легендарная тачка. Прощай, Мустангыч».

Кто стал новым владельцем автомобиля — неизвестно, как и то, сохранил ли он знаковые номера Х004АМ.

Объявление о продаже появилось ещё в конце марта. Цена — 3,15 млн рублей. Агадуллин подробно описал характеристики машины, сопроводив публикацию яркими фотографиями.

Ранее автомобиль неоднократно становился предметом обсуждения в местных пабликах — блогера обвиняли в превышении скорости, а позже он сам сообщил, что в 2023 году получил 7 штрафов. Также в его аккаунте появилось фото, на котором на спидометре видна цифра 180 км/ч — это вызвало бурную реакцию, но Агадуллин пояснил: это не скорость, а запас хода. Однако впоследствии он был оштрафован за движение по автобусной полосе (2250 руб.) и использование телефона за рулём (1500 руб.).