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В Казани отменили выступление Ирины Хакамады из-за эвакуации ТЦ Korston

В казанском ТЦ Korston сорвался мастер-класс Ир...

vk.com/irinakhakamadaofficial

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В Казани отменили мастер-класс известного бизнес-спикера Ирины Хакамады, который должен был пройти 20 апреля в ТЦ Korston. Причиной стала эвакуация здания, продлившаяся с 16:30 до 19:00. Об этом сообщает корреспондент «БИЗНЕС Online» с места события.

Хакамада лично объявила об отмене мероприятия, выйдя к посетителям в зале и позже — на улицу. Она поблагодарила всех, кто пришёл, и извинилась за вынужденное решение. По словам выступающей, провести мастер-класс не разрешили, пока шла проверка здания.

Позже представители Korston сообщили, что вход в торговый центр открыт, но причина эвакуации не уточняется.

Ирина Хакамада — одна из самых известных российских бизнес-лекторов, автор 14 книг и спикер с аудиторией более 350 тысяч человек по всей стране. В Казани она планировала провести семинар «Дао жизни: Три шага к успеху». Когда и состоится ли перенос выступления — пока неизвестно.

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