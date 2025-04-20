В Антарктиде нашли черные саркофаги с пугающим посланием

Международная группа учёных из США, России, Китая и Индии сделала загадочное открытие в Антарктиде — четыре чёрных саркофага, идеально вырезанных по форме и сохраняющих тепло даже в условиях вечной мерзлоты. Исследователи уверены: обычной природы у находки быть не может.

Однажды ночью один из дежурных заметил, как капля воды на саркофаге задрожала, будто от слабого вибрационного поля. После вскрытия внутри оказался металлический цилиндр с непонятными символами, высеченными с ювелирной точностью.

Самое поразительное произошло позже. При подключении оборудования к объекту, на мониторах всплыло тревожное послание:

«Не будите то, что спит. Наш сон должен быть вечен».

Эти слова вызвали шквал обсуждений. Один из учёных предположил, что объекты могут быть частью древней системы изоляции, сдерживающей неизвестную силу или существо. Есть и версии, что саркофаги — след внеземного вмешательства, и человечество случайно нарушило некий «договор молчания».

«Если эти объекты — не просто артефакты, а элементы защиты, вскрытие может иметь последствия, к которым мы не готовы», — заявил один из участников экспедиции.

Пока саркофаги остаются нетронутыми, но дискуссии о том, что именно обнаружили в глубинах Антарктиды, не утихают. Возможно, ответы на эти вопросы навсегда изменят наше представление о Земле и её прошлом, пишет источник.