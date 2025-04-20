Жителям Татарстана рассказали, как сэкономить на путешествии в поезде

Для многих жителей Татарстана поезд остаётся удобным и доступным способом путешествий по России. Как пишет «Татар-информ», есть ряд проверенных способов сэкономить на билетах, не жертвуя качеством поездки.

Гибкий график

Цены на билеты ниже на 20–30% в будние дни, особенно в понедельник и вторник. Планируя поездку не на выходные, можно сэкономить ощутимую сумму.

Раннее бронирование

Билеты поступают в продажу за 90 дней до отправления, и самые выгодные исчезают быстро. Однако даже ближе к дате стоит следить за возвратными билетами, появляющимися после отмены брони.

Выбор мест

В плацкарте дешевле места у туалета (на 15–20%).

В купе верхние полки стоят до 40% дешевле, экономия может составить около 3 тысяч рублей.

На коротких маршрутах хорошим вариантом станут сидячие вагоны.

Дополнительные услуги

При покупке онлайн не забудьте отключить добровольную страховку и «гарантированное место» — это сэкономит до 15% от стоимости.

Невозвратные билеты и акции

Специальные тарифы на места в 37–38 купе дешевле до 25%.

Сезонные акции РЖД, как «Летний экспресс» и «Зимние каникулы», дают дополнительные скидки.

Для пенсионеров и студентов действуют отдельные льготы.

Приложение «РЖД Пассажирам»

Функция «Подписка на места» помогает автоматически отслеживать выгодные билеты.

В результате, по оценкам экспертов, грамотное планирование поездки может сократить транспортные расходы на 30–50%, освободив деньги на отдых и впечатления.