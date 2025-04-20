В Китае погибают ведущие специалисты по ИИ: что стоит за трагедиями

В Китае всё чаще фиксируются трагические смерти разработчиков в сфере искусственного интеллекта, что вызывает тревогу в технологическом сообществе. Как сообщает South China Morning Post, за последние два года страна потеряла сразу нескольких ведущих учёных, работающих в области ИИ и компьютерного зрения.

Одним из первых стал Сунь Цзянь — один из лидеров компании Megvii Technology, чья смерть в 2022 году на 46-м году жизни потрясла коллег. Год спустя, в 2023-м, скончался 38-летний полковник Фэн Янхэ, разработчик военных интеллектуальных систем. Его смерть, как утверждается, произошла при выполнении «критически важного задания».

Эксперты утверждают: эти случаи — не единичные трагедии, а симптом системной перегрузки. Китай наращивает амбиции в области ИИ, стремясь опередить США, и давление на учёных становится запредельным.

«Темпы развития — безумные, конкуренция — беспощадная. Люди сгорают», — комментирует ситуацию эксперт Лю Шаошань.

Особенно напряжённо обстоит дело в военной сфере. Разработка ИИ для стратегического планирования операций считается приоритетной задачей, и любая ошибка может стоить дорого. Потеря специалистов такого уровня — удар по национальной оборонной политике.

Эти трагедии поднимают вопрос: насколько безопасны условия работы в высокотехнологичных проектах? И какую цену платят те, кто стоит за их реализацией?

В России таких тревожных сигналов пока нет. Однако с учётом стремительного роста ИТ-отрасли вопрос баланса между технологиями и человеческим ресурсом может вскоре стать актуальным и у нас, пишет источник.