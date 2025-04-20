Когда мы сталкиваемся с горем, кажется, что вопрос о цене должен отойти на второй план. Кто будет думать о деньгах, теряя близкого? Однако не всё так однозначно. Для некоторых экономия — это не просто вопрос бюджета, а способ выразить своё отношение к утрате. «Не хочу тратить лишнее, не считаю нужным устраивать дорогие похороны», — иногда именно так люди показывают, как они воспринимают уход. Это больше, чем просто цифры. Это о том, как мы относимся к прощанию и что готовы вложить в этот последний момент.

Вопрос цены и ценности в таких ситуациях часто становится вопросом человеческой сути. Возьмём классический парадокс Адама Смита: почему бриллианты, хотя и не жизненно необходимы, стоят так дорого, а вода, без которой мы не можем жить, ценится куда меньше? Ответ скрыт в человеческой природе: мы склонны платить больше за редкость и внешнюю привлекательность, в то время как самые важные вещи часто недооценены. В ритуальной сфере это особенно заметно. Тут цена и ценность переплетаются, когда трагедия сталкивается с деловыми стандартами.

Ритуальные компании часто воспринимаются как те, кто наживается на чужом горе. Но так ли это на самом деле? Есть ли в этой сфере место искренней заботе, а не только желанию заработать? Какую цену имеет реальная помощь тем, кто переживает утрату? Можно ли измерить её в деньгах?

Станислав Зарубин, основатель компании «Ритуал PRO», давно понял, что бизнес в этой сфере не ограничивается цифрами на прайс-листе. Его подход строится на поиске баланса между ценностью и ценой, с фокусом на то, чтобы помочь людям пройти через этот тяжелейший момент с достоинством. В интервью ProKazan он рассказал, почему его подход отличается от большинства и как важно помнить, что истинная ценность не всегда укладывается в денежные рамки.

— Станислав, цена за ту или иную услугу может формироваться десятками способов: от «наобум» до детального расчета расходов и желаемой маржи. Как это происходит у вас?

— Действительно, всё зависит от подхода. Я всегда говорил, что цена не должна быть случайной. Конечно, можно установить цену «на глазок», исходя из каких-то общих представлений или настроения, но мы пошли другим путём: исключительно чёткий расчёт. Важно, чтобы клиент понимал, за что он платит, и знал, что он получает именно то, что было обещано.

Процесс формирования цены начинается с расчета всех затрат. Сюда входят не только производственные расходы, но и аренда, налоги, зарплаты, транспортные расходы. Но тут есть ещё один момент: цена — это не просто сумма цифр, это ещё и ценность. Мы не продаём просто венки или гроб — мы продаём заботу, опыт, поддержку. И это добавляется в цену, но уже не как цифры на бумаге, а как то, что человек ощущает в процессе общения с нами.

Мы стараемся поддерживать разумный баланс. Наша задача — не просто обеспечить максимальную прибыль, а создать сервис, который будет работать на долгосрочные отношения с клиентом.

— Что получает клиент, обращаясь в Ритуал PRO? В чем ценность?

Мы понимаем, что горе — это не просто эмоции, это ещё и огромное количество организационных вопросов, на которые нет готовых решений. Поэтому наши ритуальные агенты работают круглосуточно и выезжают к клиентам бесплатно. Все ритуальные товары — от венков до памятников — собраны в одном месте, что позволяет сэкономить время и нервы. Мы берём на себя все заботы, начиная от оформления документов и заканчивая организацией похорон.

Самое главное, что мы не навязываем свои услуги. Мы не тот агент, который сам вам звонит или приходит без приглашения. Мы ждём вашего обращения, и когда оно происходит, мы знаем, что наша задача — не просто выполнить свою работу, а помочь вам пройти через этот тяжёлый момент с достоинством и без лишних хлопот.

— Как справляться с конкуренцией в ценовом сегменте: снижать стоимость или доказывать ценность?

— В ритуальной сфере цена, конечно, играет свою роль, но она не всегда должна быть главным фактором. В нашем случае я убежден, что важно не просто снижать цену, а показывать настоящую ценность. Снижение стоимости — это в какой-то степени путь в никуда, потому что в момент горя людям нужно не просто «по дешёвке похоронить», а получить поддержку и качественное обслуживание.

Мы не гоняемся за тем, чтобы быть самыми дешевыми. Нам важно, чтобы человек, который обратился к нам, не переживал о том, что где-то что-то упущено, не учтено или недоделано.

Да, бывают те, которые изначально хотят «сделать все как можно дешевле». Но, как показывает практика, это не наши клиенты. И это нормально. Так что мы не ставим цель снижать цену. Мы ставим цель доказать, что за эти деньги человек получит не просто услугу, а спокойствие, уверенность в том, что всё сделано правильно, без лишних переживаний.

— О представителях ритуальных услуг часто отзываются в негативном свете, мол, наживаются на горе. Как вы относитесь к подобным высказываниям?

— Да, ритуальные услуги многими воспринимаются как что-то коммерческое, что-то, где главное — это прибыль, а не забота. Но это далеко не всегда так.

В своей компании я решительно против навязчивости. Мне важно, чтобы клиент сам выбирал, что ему нужно, без давления. Мы работаем честно и открыто. Например, если человек обращается за помощью, мы предложим только необходимое, исходя из возможностей и пожеланий клиента. Но в любом случае, независимо от выбора, мы сделаем свою работу качественно, с уважением и заботой.

Я всегда говорю своим коллегам: важно не просто выполнить свою работу, а сделать это с душой. Да, у нас есть прайс, есть цена на услуги, но если мы зарабатываем, то зарабатываем честно. Мы стараемся помогать, а не зарабатывать на чужом горе. И когда люди к нам возвращаются, когда они говорят: «Спасибо за ваше внимание», «Спасибо, что так заботились», это и есть настоящая ценность нашего бизнеса.

В конце концов, ритуальная сфера — это не про бизнес в чистом виде. Это про то, как ты относишься к людям в их самый сложный момент. Мы стараемся делать так, чтобы люди чувствовали поддержку, а не просто выполняли формальные действия. И когда мы говорим о ценности, это не просто слова — это наш подход, который не меняется, независимо от того, как выглядит внешний мир вокруг.

— Как вы понимаете разницу между ценой и ценностью?

— Ответ на этот вопрос не так прост, как может показаться на первый взгляд. Цена и ценность — это две стороны одной медали, и они тесно переплетаются, особенно в нашей сфере. Цена — это то, что мы платим за услугу или товар, и да, она важна. Но ценность, она гораздо глубже. Это не просто цифры на прайсе, это то, что мы вкладываем в процесс. Это отношение, забота, внимание к каждой детали, это то, что делает услугу не просто выполненной, а значимой и достойной.

Когда речь идет о человеке, который ушел, тут вообще не может быть никакой «цены» в обычном смысле этого слова. Ведь мы говорим о человеке, а не о вещи. Умерший — это не просто объект, это человек с историей, с памятью, с семьей. И здесь цена теряет всякое значение. Это вопрос ценности — как мы проводим прощание, как мы заботимся о тех, кто остался, как даем им возможность пережить утрату с достоинством.

Как сказал Натаниэль О'Фаррелл: «Все знают себе цену, но забывают, что цена есть только у вещей, а у человека — ценность». И вот в этом и заключается главная суть. Ценить человека — значит заботиться о нем и его памяти, а цифры в этом процессе не должны затмевать суть.