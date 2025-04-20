Медицинская тайна века: эпидемия, заставившая человечество уснуть

В первой трети XX века человечество столкнулось с одной из самых загадочных и страшных эпидемий в истории — летаргическим энцефалитом. С 1915 по 1926 год неизвестная болезнь охватила весь мир, погрузив около пяти миллионов человек в состояние глубокого сна, из которого многим так и не удалось выбраться.

Сначала симптомы были схожи с обычной вирусной инфекцией — слабость, лихорадка, головная боль. Но затем пациенты впадали в необычное состояние, напоминающее спячку: они засыпали на недели, месяцы, а иногда и годы. Некоторые пробуждались лишь на секунды, не осознавая происходящего и тут же снова впадали в забытьё.

Происхождение болезни так и не было установлено. Учёные предполагали вирусную природу, но убедительных доказательств найдено не было. Летаргический энцефалит остался медицинской тайной, и ни тогда, ни сейчас не существует надёжного способа его лечения.

В 1960-х годах невролог Оливер Сакс наблюдал за пациентами, которые десятилетиями находились в состоянии кататонии. Его описания легли в основу мемуаров и фильма «Пробуждение», где главные роли исполнили Робин Уильямс и Роберт Де Ниро.

Клиническая картина была пугающей: после периода возбуждения и галлюцинаций у заболевших наступал полный ступор. Тело оставалось неподвижным, разум — выключенным. Пациенты не могли двигаться, говорить, взаимодействовать с миром.

Попытки лечения были ограничены. Некоторым применяли препараты, аналогичные лечению болезни Паркинсона, но успех был крайне непостоянным. Большинство так и не смогли вернуться к полноценной жизни.

Интересно, что эхо этой эпидемии раздалось в XXI веке. В 2013 году в Казахстане зафиксировали вспышку так называемой «сонной болезни» — жители деревень засыпали на 6–7 суток, без объяснимых причин. Современная медицина снова оказалась бессильна.

Летаргический энцефалит остаётся одной из самых таинственных болезней, с которыми когда-либо сталкивалось человечество, пишет discover24.ru.