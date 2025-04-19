В казанских ТЦ "Тандем" и "Южный" началась эвакуация

В Казани была проведена эвакуация в торговых центрах "Тандем" и "Южный". На место происшествия прибыли экстренные службы. Предположительно, эвакуация связана с анонимным сообщением о минировании зданий. Об этом рассказали в телеграм-канале "Mash Iptash".

Ранее мы писали о том, что температура достигает 30–40 градусов: казанцы жалуются на духоту в квартирах.