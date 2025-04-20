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Ученые заявили, что термоядерный синтез может заменить уголь и газ в будущем

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Учёные всё чаще называют термоядерный синтез ключевым источником энергии будущего. В отличие от солнца и ветра, зависящих от климата, этот процесс способен обеспечить стабильное электроснабжение, утверждают эксперты в области энергетики.

Термоядерный синтез повторяет природный механизм, происходящий в звёздах — при объединении лёгких атомов высвобождается огромный объём энергии. По словам Карла Тишлера из европейского консорциума по термоядерным исследованиям, один килограмм термоядерного топлива в 10 миллионов раз эффективнее угля, нефти или газа.

Среди главных преимуществ:

  • Полное отсутствие выбросов парниковых газов,

  • Экологическая безопасность,

  • Надёжность и предсказуемость генерации энергии.

Однако реализация такого проекта требует десятилетий работы и инвестиций в сотни миллиардов долларов. Учёные уверены: несмотря на сложности, развитие термоядерной энергетики — неизбежный шаг в будущем энергобалансе планеты, пишет ИА «remarca.ru».

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