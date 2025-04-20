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В Ульяновске испытали вакцину, способную защитить от всех болезней

В Ульяновске прошли испытания универсального п...

Министерство здравоохранения Ульяновской области

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Создание универсальной вакцины, способной защитить от множества болезней, становится всё более реальным. Об этом заявила доктор медицинских наук, вирусолог Светлана Протасова, комментируя ход исследований в Ульяновске и других регионах.

По её словам, группа учёных сосредоточилась не на отдельных вирусах, а на создании препаратов, активирующих клеточный иммунитет. Главным компонентом стал интерферон — вещество, способное запускать защитную реакцию организма на патогены. В отличие от традиционных вакцин, работающих на основе антител, интерферон настраивает иммунную систему на борьбу с разными возбудителями, включая те, которые только появляются.

Что уже сделано?

Разработанный препарат прошёл клинические испытания, его уже рекомендуют к применению в Ульяновске. Пациенты, использовавшие средство, отмечают, что в течение нескольких лет не болели гриппом или ОРВИ. Более того, сотрудники, тестировавшие препарат, не заболевали даже без средств защиты, находясь среди инфицированных.

Протасова объясняет это тем, что иммунитет формирует Т-лимфоциты, уничтожающие вирусы до того, как они успевают вызвать болезнь. Клеточный иммунитет, в отличие от гуморального, не зависит от штамма вируса и может сохраняться на всю жизнь.

Что мешает разработке?

Учёные столкнулись с ограничениями. Лаборатория, занимавшаяся интерфероном, была закрыта, а продвижение универсальных вакцин, по словам Протасовой, может вызвать сопротивление фармацевтической индустрии, которая теряет прибыль от массовых продаж узконаправленных препаратов.

Тем не менее, идея универсальной защиты от болезней продолжает развиваться. Ульяновск становится одним из регионов, где такие решения уже проходят апробацию. Для регионов с высоким уровнем ОРВИ это особенно актуально, пишет ИА RuNews24.ru.

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