В Кембридже расшифровали уникальный текст о Мерлине и короле Артуре

Уникальный фрагмент средневековой рукописи XIII века, в которой описаны редкие эпизоды из легенд о волшебнике Мерлине и короле Артуре, удалось расшифровать исследователям Кембриджского университета. Об открытии сообщили представители научной группы, занимавшейся восстановлением текста.

Редкий манускрипт был случайно обнаружен ещё в 2019 году в университетской библиотеке. Обрывок древнего текста оказался спрятан внутри переплёта документа XVI века и десятилетиями оставался незамеченным. Его состояние — крайне хрупкое, физический контакт с ним практически исключён: любая попытка раскрытия могла навсегда уничтожить бумагу.

Однако благодаря современным технологиям — мультиспектральной визуализации и компьютерной томографии — учёные смогли восстановить текст без физического вмешательства. Это позволило прочесть скрытые страницы, не нарушив их целостности.

Как показал анализ, найденный отрывок является частью цикла «Вульгата о Мерлине» — одной из ключевых версий артуровского эпоса. В рукописи описываются эпизоды битвы при Камбении, в которой христиане побеждают саксов, а также сцена, где Мерлин, скрывшись под видом арфиста, становится советником при дворе Артура.

Текст написан на старофранцузском — языке, которым пользовалась английская знать XIII века. Особенности почерка и стиля позволяют отнести рукопись к позднему Средневековью — эпохе, когда легенды о короле Артуре и рыцарях Круглого стола получили особую популярность.

По словам специалиста по средневековым текстам Ирены Фабри-Тегранчи, следы загибов и переплётов указывают на активное использование рукописи — её не только читали, но, вероятно, и многократно переоформляли.

Учёные считают, что перед ними — возможно, неизвестная ранее редакция артуровского эпоса, которая развивалась параллельно с каноническими версиями. Теперь предстоит большая работа по сравнению этого текста с другими источниками, чтобы установить его точное происхождение и значение в истории артуровских легенд, пишет источник.