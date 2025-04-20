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Ученые нашли под землей экосистему тяжелее всего человечества

Учёные из 52 стран открыли подземную экосистему...

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Речь не о гигантских существах, а о бактериях, археях и нематодах — микроскопических организмах, которые научились жить в полной темноте, под высоким давлением, без доступа к солнечному свету. Их обнаружили на глубине до 5 км под землёй и дном океана.

Примерно 70% этих существ встречаются и на поверхности, но их жизнь в недрах принципиально иная — эволюция пошла другим путём.

Почему это важно?

Уникальность находки — в том, что эта экосистема может раскрыть тайны зарождения жизни на планете. Эти организмы — живые примеры того, как жизнь может выживать в экстремальных условиях, аналогичных тем, что были миллиарды лет назад.

«Мы лишь начали понимать, что находится у нас под ногами. Это может изменить всё, что мы знаем о происхождении жизни на Земле», — говорят учёные.

Исследования продолжаются, и каждый новый образец с глубины — это шаг к разгадке главной тайны планеты, пишет источник.

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