Нашли в камышах спустя месяц: После долгих поисков обнаружили тело мужчины с ранами от винтов

В Ленинградской области нашли тело пропавшего механика плавучего крана. Он исчез месяц назад. На теле покойного есть раны, предположительно, от винтов, передает 47news.ru.

Мужчина стоял на вахте плавучего крана рыболовецкой компании. Он без вести пропал 25 мая. Поиски длились почти месяц. Тело умершего с рваными ранами и разбитой головой обнаружили в камышах у парусной школы.

Судмедэксперты предварительно сообщили, что раны получены от винта какого-либо судна. Обстоятельства гибели выясняют сотрудники местного Следкома.