В Бурятии 40 человек отравились после чаепития в местной школе в Селенгинском районе.

В школе-интернате в честь окончания учебного года устроили чаепитие, а потом доставили в больницу 31 человек, среди которых 17 детей. На данный момент число пострадавших увеличилось.

39 человек госпитализированы. У всех диагностирован сальмонеллез в легкой и средней степени тяжести. Один человек от госпитализации отказался.

Региональный Следком установил, что продукты для праздника покупали в продуктовых магазинах, в том числе заправленные салаты. А горячее приготовили в школьной столовой.

В настоящее время по данному факту проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Остатки еды изъяты для лабораторных исследований.