В Татарстане 41-летний мужчина обвиняется в жестоком убийстве собственного отца. Сообщается, что на жителя Альметьевска завели уголовное дело, сообщает пресс-служба республиканского Следкома.

Следователи установили, что ночью 23 мая мужчина поругался с 61-летним родителем, который был пьян. Завязалась драка, а в ней мужчина несколько раз ударил сына. Сын не стерпел, избил отца и метнул в него доску. Отец скончался на месте побоища, а сына госпитализировали.

"Причастность к совершению преступления он признал частично. В ближайшее время следствие обратится в суд ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в СУ СКР по РТ.

Все обстоятельства произошедшего выясняются. Расследование уголовного дела продолжается.