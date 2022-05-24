Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, когда в европейской части России наконец потеплеет. По слова эксперта, похолодание вызвано затоком полярного воздуха с Севера.

"На территориях Центрального федерального округа, причем не только в черноземной зоне, Тверская, Брянская, Рязанская и даже южнее — Липецкая, Воронежская, Ростовская области — везде там прогнозируются заморозки вплоть до ночи на четверг. Это касается и Поволжья: и Удмуртии, и Башкортостана, и Ульяновской области — везде ночью температура около нуля и даже ниже. На Урале заметное повышение температуры до минус 2−3 градусов и на поверхности почвы, и в приземном слое", — сказал синоптик в беседе с Lenta.Ru.

Таким образом, на потепление жителям Татарстана можно рассчитывать только к наступлению выходных, как, впрочем, и жителям остальных регионов европейской части РФ.