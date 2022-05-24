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Фото: iz.ru

Вильфанд рассказал, когда жителям Татарстана можно ожидать прихода летнего тепла

24.05.2022, 20:00 296 prokazan.ru
Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, когда в европейской части России наконец потеплеет. По слова эксперта, похолодание вызвано затоком полярного воздуха с Севера.

"На территориях Центрального федерального округа, причем не только в черноземной зоне, Тверская, Брянская, Рязанская и даже южнее — Липецкая, Воронежская, Ростовская области — везде там прогнозируются заморозки вплоть до ночи на четверг. Это касается и Поволжья: и Удмуртии, и Башкортостана, и Ульяновской области — везде ночью температура около нуля и даже ниже. На Урале заметное повышение температуры до минус 2−3 градусов и на поверхности почвы, и в приземном слое", — сказал синоптик в беседе с Lenta.Ru.

Таким образом, на потепление жителям Татарстана можно рассчитывать только к наступлению выходных, как, впрочем, и жителям остальных регионов европейской части РФ.
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Доставили в больницу в коме: Сын нашел дома изнасилованную грабителем мать
16:08, 18.05.2022
Спецназовцы штурмом взяли бордель с проститутками
14:30, 18.05.2022
Удары вместо объятий: Забирая из школы, отец избил дочь прямо на парковке
13:44, 18.05.2022
Кадыров объяснил, нужно ли объявлять сейчас в России общую мобилизацию, чтобы добить шайтанов
12:35, 18.05.2022
Пока мама не видит: Полуторагодовалый ребенок погиб от удара током, засунув предмет в розетку
11:54, 18.05.2022
До смерти забил мать, отсидел, так же убил отца: Мужчине вынесли приговор за расправу над родителем
11:41, 18.05.2022
Новым главой фракции ЛДПР в Госдуме стал Леонид Слуцкий
10:59, 18.05.2022
Лариса Долина сбросила 21 килограмм и рассказала, как быстро достичь такого же результата
10:46, 18.05.2022
Пленный боец ВСУ рассказал, как в реальности обстоят дела на линии фронта в ЛНР
10:37, 18.05.2022
Я спасу тебя, принцесса!: голый мужчина бегал по улице и громил автомобили
09:49, 18.05.2022
Одного бил по голове, другого – избил и утопил: Задержан подозреваемый в двух убийствах за день
08:47, 18.05.2022
ГИБДД проводит проверку водителей, в ходе которой может быть изъято авто
08:30, 18.05.2022
Мужчина из ревности спалил автомобили своих коллег
08:17, 18.05.2022
И медаль верни, и призовые: российского гимнаста дисквалифицировали за Z на форме
07:00, 18.05.2022
Инструктор летного училища уволился после секса с курсанткой во время учебного полета
06:30, 18.05.2022
Алла Пугачева, находящаяся в Израиле, сделала важное заявление насчет возвращения в Россию
05:00, 18.05.2022
«Пойдёмте могилки копать»: родители возмутились странными методами воспитателя садика
04:30, 18.05.2022
Ворвались в комнату и надругались: 12-летний подросток сообщил об изнасиловании одноклассниками
03:00, 18.05.2022
Убийца не найден: В реке обнаружен труп мужчины с ножевыми ранениями
00:01, 18.05.2022
Недоношенного младенца нашли в частном туалете
17:36, 17.05.2022
1,5 часа ходила по магазинам: Мать оставила 2-летнюю дочь в запертой машине на жаре
16:59, 17.05.2022
Попал в больницу из-за замечания: Подростки избили мужчину, который упрекнул их за шум в подъезде
16:09, 17.05.2022
Трое мужчин едва смогли оторвать ручного медвежонка от лица девушки
15:50, 17.05.2022
Трофейный боеприпас, привезенный с Донбасса, рванул в автомобиле, двое пострадали
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Мужчина-патриот убил сестру за отказ участвовать в «Бессмертном полку»
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Инструктор летного училища уволился после секса с курсанткой во время учебного полета
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Забралась на подоконник, пока отец спал:8-летняя девочка попала в больницу, выпав из окна 5-го этажа
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Встретил лично Кадыров: президент Татарстана Минниханов прибыл в Чечню
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Стало известно, на сколько вырастут тарифы ЖКХ с 1 июля
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Алла Пугачева заявила, что вернется в Россию к 1 сентября
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Тело с ножевыми ранениями нашли в выгребной яме: Молодую мать подозревают в убийстве новорожденного
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Они не прогибаются: Собчак рассказала, почему в Казани отменили концерт Би-2
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С Азовстали вышли и сдались в плен 300 украинских бойцов
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«Был весь в крови»: 5-летнего мальчика придавило куском крыши с детской площадки
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Куда делись из эфира «Давай поженимся» и «Модный приговор»: Ответ Гузеевой и Бабкиной
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Политолог Сатановский заявил, что в странах-соседях РФ летом может бомбануть
03:00, 17.05.2022
Пациент больницы сбежал из реанимации, ранил охранника, разбил окно и умер
01:00, 17.05.2022
Строители начали возводить новый дом на костях
16:17, 16.05.2022
Каникулы без ограничений: Роспотребнадзор отменил все антиковидные меры в детских лагерях
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Съевшая своего знакомого школьница освоила профессию повара
15:06, 16.05.2022
Погуляли: муж бросил застрявшую в болоте жену и пошел искать выход из леса
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Без нервов: синоптики рассказали, каким будет в России предстоящее лето
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В России решили возобновить производство автомобилей «Москвич»
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14-летний школьник надышался газом из зажигалки, его спасти не удалось
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«КАМАЗ» примет участие в возрождении легендарного «Москвича»
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Не успели: выяснилась причина смерти певца Рената Ибрагимова
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Украинские неонацисты из Айдара* подвергли пленных нечеловеческим пыткам
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В МВД составили социальный портрет типичного пьяного водителя
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Парни имели амбициозные планы: на базе Азова* нашли план выхода на границы России
12:15, 14.05.2022
Астролог назвал дату окончания военной спецоперации на Украине
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Бабушка забыла пятилетнюю внучку в горящем доме, ребенок погиб
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Джо Байден забыл, кто управляет США
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В ВОЗ подсчитали, сколько человек умерли от коронавируса в мире за два года пандемии
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Суд арестовал группу подростков, которые пытались зверски убить бездомных
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Тело обгоревшего мужчины нашли недалеко от школы
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Без них у нас не было бы ни свободы, ни жизни, ничего: Как прошел Бессмертный полк в Казани?
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Очередные похороны: В Татарстане простились с погибшим на Украине Ильшатом Хамидрахимовым
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Руководитель клиники присваивал себе деньги за кривые зубы
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Первый канал отказался от показа советских фильмов о войне 9 мая
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Кортеж главы Калмыкии попал в смертельное ДТП, погиб 11-летний ребенок
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Завяжите глаза, резать будем: житель украинского села рассказал, что творили ВСУ
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Снились сочные стейки!: Корреспондент Prokazan.ru о том, каково было начать держать пост
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Он сказал Поехали!: Что казанцы знают о Дне космонавтики и о подвиге Юрия Гагарина
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Ни в какие ворота уже, с ума сошли: В Казани резко подорожали овощи, покупатели в шоке от цен
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Все как на видео только без мордобоя: Дефицит сахара и соли в Казани реальность или просто паника?
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Мальчик, водочки нам принеси!: Возвращение Брата 2 в кинотеатрах Казани собрало аншлаг
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Это обычный вирус, что его бояться?: Что жители Казани думают про пятую волну коронавируса
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В Казани их много: где прячутся старинные клады в столице Татарстана
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Городские легенды: аномальные места в Казани, где легко можно встретить призраков
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Живем, как в пещере: жители дома в Казани месяц сидят без газа из-за соседа, который пропал
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Дети просились с ним: многодетная мать в Казани после ДТП осталась без мужа и с огромным долгом
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Если это и памятник, то хрущевской эпохе: как в Казани пройдет реновация речпорта и нужна ли она
14:02, 18.02.2021
Каршеринг на тропе войны: по дорогам Казани носятся неуловимые и безнаказанные лихачи
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Ситуация сложная, не скрываем: в больницах Казани копятся очереди, Минздрав просит не паниковать
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Казанцы перестали выбрасывать мусор на свалки, сортируя его дома
12:53, 21.01.2019
Проход в десятки сантиметров и забор: дом на Бутлерова оказался в изоляции
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Водители жалуются на нечищенные стоянки, а дорожникипаркуют там грязный снег
16:24, 16.01.2019
Фоторепортаж: сколько водителей скручивают номера в центре Казани, мешая другим
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08:35, 05.12.2018
Без воды, газа и канализации. Мама с двумя детьми пытается выжить в бараке
17:00, 14.11.2018
Казанца оштрафовали за разоблачительный пост Вконтакте на 55 тысяч рублей
12:18, 25.10.2018
«Сделали не по закону, а по понятиям». Пенсионер пожаловался на захват дома УК
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Мне сломали 3 ребра. Казанец пожаловался на издевательства со стороны полиции
18:45, 05.07.2018
«Нас поджигают, чтобы согласились»: Мать с ребенком-инвалидом переселяют из центра в Юдино
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В Казани ради новой дороги от Кварталов до М7 могут уничтожить три новых поселка
11:53, 16.05.2018
«Решил за 3 дня». Московский бизнесмен бросил столицу и уехал жить в деревню под Казанью