В Ростовской области силовики задержали подростка, которого подозревают в подготовке кровавых терактов в школах, сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах. Отмечается, что юношу завербовали сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ).

Известно, что подросток прибыл в РФ под видом беженца и являлся вербовщиком для нацбатов Украины. Родом он из Мариуполя. Он рассказал, что собирался организовать теракты в школах Татарстана и Перми, но они сорвались из-за начала спецоперации.