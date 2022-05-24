Из-за сложной обстановки в стране в Казани принято решение отложить пока строительство поликлиники в "Салават Купере". Работы планировались в этом году, пока их перенесли на следующий, 2023 год.

Об этом в ходе брифинга в Кабмине Татарстана сообщил глава Министерства здравоохранения РТ Марат Садыков.

"Думали, что это начнется в 2022 году, но это было перенесено на 2023 год. Из-за возникших определенных вопросов по Российской Федерации (эти вопросы вы знаете) строительство нового объекта амбулаторно-поликлинического начнется в 2023 году", — сказал Садыков.