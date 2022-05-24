Депутат Госдумы от Татарстана Олег Морозов на встрече со студентами КФУ емко формулировал задачи, которые выполняет Россия в рамках спецоперации на Украине.

Морозов выразил уверенность, что РФ одержит победу.

Как пояснил студентам народный избранник, России не нужна Украина и ее территории. РФ планирует только изменить характер взаимоотношений, чтобы избежать дальнейших угроз.

"Даже если операция по каким-то причинам прекратится, то представить себе, что мир просто откатится на "до 24 февраля", я не могу. Мы должны довести эту операцию до победного конца, а потом принудить Запад к разговору с нами", — добавил он.

Морозов также отметил, что была возможность избежать спецоперации, а сейчас основная задача - предотвращение тяжелых последствий СВО.