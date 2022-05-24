Джо Байден посетил Южную Корею и Японию, чтобы продемонстрировать единство союзных сил, и так решил сделать последнее предупреждение Китаю и России.

Американский президент заявил, что если Китай не хочет, чтобы "было как на Украине", он должен сейчас же перестать поддерживать Россию, пишет Pravda.ru.

Китай предсказуемо сразу возмутился. Дипломатическое ведомство Поднебесной заявило, что Соединённые Штаты не должны защищать независимость Тайваня и лезти в дела Китая.

Что же касается России, Байден прямо заявил, что будет помогать Японии увеличивать военную мощь, не исключены поставки атомного оружия. При этом американский лидер отметил, что это - "последнее предупреждение".