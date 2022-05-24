Беженка из Львова София Каркадым всего за 10 дней разрушила семью, которая приютила ее в Британии. По данным The Sun, после 10 лет брака муж бросил жену и ушел из дома с украинской беженкой. История вызвала общественный резонанс, британцы требуют, чтобы не только София, но и остальные ее соотечественники отправлялись обратно, на Украину. На волне скандала София сделала заявление журналистам:

"Я не разлучница. Это вздор. Я никогда не думала и не планировала прийти в их дом и забрать Энтони у Лорны. Это никогда не приходило мне в голову. Мне нравилась эта семья. Я проводила много времени с Лорной и пыталась ей помочь. Но она была двуличной", — заявила украинка.

По словам беженки, бывшая жена в семье постоянно подозревала что-то, мучила своими подозрениями и себя, и окружающих, и это, видимо, и сблизило ее и Энтони.