Сын покойного политика Владимира Жириновского и бывший вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев сменил фамилию, имя и отчество, сообщает Telegram-канал Baza.

По информации канала, теперь сына Владимира Вольфовича зовут Давидом.

Как стало известно обозревателям канала, Лебедев поменял персональные данные летом 2021 года, и в то же время он покинул большую политику и ушел из партии ЛДПР.

Документы, которые подтверждают получение бывшим парламентарием нового паспорта, находятся у Baza.

О причинах сообщается мало, есть мнение, что одной из причин могли стать санкции против сына Жириновского, введенные в 2014 году.