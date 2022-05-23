Руководство сети кинотеатров «Синема 5» задумалось о возможности приостановки работы нескольких кинозалов из-за снижения количества зрителей. Об этом сообщают "Казанские ведомости" со ссылкой на источник в пресс-службе федеральной киносети.

Закрытие ряда кинозалов поможет снизить износ оборудования. Пока же зрителей в кинозалах мало: ушли западные картины, и интерес к кинотеатрам у россиян пропал.

"Для текущей заполняемости сеансов, работы нескольких залов будет более чем достаточно», – сообщили в пресс-службе «Синема 5», отметив при этом, что речи о закрытии кинотеатров целиком пока не ведется.

По данным федеральной киносети, посещаемость кинотеатров снизились на 73%.