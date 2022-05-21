Диетолог рассказала, чем опасны для организма незрелые помидоры

Недозревшие помидоры содержат токсичное вещество - соланин. В больших количествах оно способно привести к отравлению и плохому самочувствию. Об этом заявила врач-диетолог Елена Соломатина.

Некоторые из этих овощей могут содержать нитраты. А они плохо воздействуют на здоровье людей. Более того, при тепловой обработке нитраты преобразуются в канцерогены.

Для определения количества вредного вещества достаточно разрезать помидор пополам и проверить сердцевину. Об уходе за овощами с с помощью нитратов свидетельствуют желтые прожилки.

Нужно помнить и о норме потребления. Диетолог советует съедать в день не больше трех помидоров. Кроме того, на них не стоит налегать при язвенной болезни, гастрите и панкреатите, отметила специалист.