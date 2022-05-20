Известный в России адвокат, председатель коллегии одной из крупных адвокатских контор Москвы задержан полицией по подозрению в изнасиловании душевнобольного мужчины.

По данным издания "МК", в начале апреля следователи получили информацию о том, что в одном из домов в столице России был изнасилован душевнобольной 23-летний москвич, страдающий тяжелой формой шизофрении.

Проверили факты, и выяснилось, что преступление в отношении больного юноши совершил хозяин квартиры, 60-летний преуспевающий юрист, известный адвокат. Возбуждено уголовное дело.