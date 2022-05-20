В предстоящие выходные в Татарстане можно будет вспомнить о зиме: будет холодно, местами пройдет мокрый снег. Синоптики РТ накануне объявили о штормовом предупреждении в Татарстане на субботу, 21 мая, и воскресенье, 22 мая.

По прогнозу республиканского Гидрометцентра, в субботу и воскресенье в Татарстане ожидаются дожди, заморозки в ночное время, а местами может пройти снег.

Ночные температуры составят от 0 до +5 градусов, днем будет до 13 градусов тепла.

Новая трудовая неделя начнется с осадков и будет прохладно. Ночью - 0 -+6 градусов, днем - 14-15 градусов тепла.

В ночное время и в начале недели возможны заморозки.